Giustizia climatica, la Rete a Ravenna

‘Il 6 maggio a Ravenna’. Un po’ invito, un po’ grido di battaglia, il prossimo impegno della Rete di Giustizia climatica aderisce alla organizzazione della grande manifestazione nazionale di sabato prossimo per la "libertà dal fossile e dalle opere inutili. Come la gigantesca nave che il governo e la Regione Emilia Romagna hanno deciso di ancorare di fronte a Ravenna, per rendere gassoso il costosissimo metano liquefatto che acquisteremo dagli Usa e dal nord Africa". La Rete ferrarese porterà a Ravenna le situazioni locali.