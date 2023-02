Giustizia, da anni si discute (invano) di una riforma

Apprendiamo che Silvio Berlusconi è stato assolto e con lui tutti gli altri imputati. In questa icenda ho, in verità sempre pensato che, Berlusconi in quanto proprietario di molte televisioni, fosse proprio lui ad essere bersagliato dalle tante persone in cerca di notorietà e riscontri economici. La ricerca spasmodica di reati inesistenti da parte di una certa magistratura ha fatto perdere credibilità alla giustizia, ma anche molti anni, energie e danari al sistema Italia per un processo assurdo che non doveva nemmeno cominciare.

b. b.