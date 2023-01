"Giustizia è fatta, ma c’è rabbia Il dolore non ci abbandona mai"

FERRARA

Ines e Daniela Placati sono sulla soglia del palazzo di giustizia, ancora frastornate dalle parole che hanno appena ascoltato. La corte d’Assise ha condannato all’ergastolo Doriano Saveri, il compagno di loro sorella Rossella. L’uomo è accusato di averla uccisa nella casa che condividevano, a Bondeno. La soddisfazione di Ines e Daniela si consuma in pochi istanti. Sanno di aver vinto una battaglia, ma che la guerra non è ancora finita. E, soprattutto, sanno che nessun tribunale potrà riportare le lancette a prima di quel maledetto 22 febbraio 2021. "Siamo contente – dicono a una voce –, sappiamo però che lui chiederà l’appello. È stata fatta giustizia, ma la rabbia e il dolore ci sono sempre. Ogni giorno e ogni minuto. Noi abbiamo perso una sorella, i figli una mamma". Uno dei primi pensieri, dopo quello per l’amata sorella, è per i giudici ("Hanno deciso velocemente, avevano già le idee chiare").

Ma ce n’è anche per Saveri, al quale si riferiscono senza nominarlo. "Speriamo che veda pochissimo la luce del sole – scandiscono –. Ha ucciso una persona che poteva ancora vivere, divertirsi e sorridere, come sorrideva sempre". Non nascondono di aver temuto un esito diverso, anche se non hanno mai perso la speranza grazie al tanto impegno profuso sia in fase di indagine che durante il processo. "I pm sono stati bravissimi – concludono –, così come i carabinieri, sempre scrupolosi. Nulla è stato lasciato al caso. Un ringraziamento va anche ai nostri avvocati, sempre presenti al nostro fianco".

La lunga mattinata della sentenza è stata scandita da pioggia e cielo cupo. Ma il maltempo non ha fermato la richiesta corale di giustizia. E il verdetto della corte d’Assise ha in qualche modo risposto all’appello partito dal presidio di amiche di Placati ed esponenti di Udi e Centro Donna e Giustizia inscenato davanti al tribunale. Il gruppo si è stretto intorno a un grande striscione rosso con la scritta ‘Il 25 novembre (giornata mondiale contro la violenza sulle donne, ndr) non ci basta più’ e a uno più piccolo con le parole ‘Per Rossella’.

In aula c’è anche il sindaco di Bondeno, Simone Saletti. Il Comune si è costituito parte civile e il primo cittadino ha voluto essere presente per le battute conclusive del processo. "Il mio primo pensiero – sono le parole del sindaco – va alla famiglia di Rossella, in special modo ai figli Vanni e Nicolò e alle sorelle Ines e Daniela, certamente le persone che negli ultimi due anni hanno sofferto di più. Con questa sentenza finalmente si fa luce su una vicenda che doveva al più presto essere chiarita, per il bene dei familiari di Rossella e della comunità matildea tutta". La corte ha anche riconosciuto il Comune di Bondeno come soggetto danneggiato. "È stato un fatto totalmente antitetico ai principi statutari dell’ente di non violenza e di rispetto verso l’altro – conclude –: era quindi un dovere portare la voce della cittadinanza affinché un episodio del genere non si ripeta mai più nella nostra storia".

