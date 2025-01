"Giustizia, è muro contro muro"

Caro Carlino, vedere magistrati con la Costituzione in mano, a mo’ di protesta contro il Governo intero, in apertura dell’anno giudiziario a dimostrazione della frattura esistente fra potere giudiziario (a loro dire tradito dagli intenti stessi della riforma) e il Governo nella sua legittima attività di riforma, mi lascia basito, esterrefatto, pure deluso. E vedo in tutto questo uno stravolgimento del dettato costituzionale, una casta, avvolta nella sua torre d’avorio che dovrebbe remare unita e invece tutti lì, protesta legittima sì, ci mancherebbe, muro contro muro con il Governo no. Assolutamente no. E solo per certa visione bizantina e condita di certa arroganza di fronte alla volontà della riforma in atto di separare le carriere dei magistrati fra requirenti e giudicanti contro certe “porte girevoli” e certa propensione verso convinzioni politiche che tanto danno arrecano alla libera e indipendente amministrazione della giustizia. Solo e unicamente il primo passo verso la responsabilità civile dei magistrati? Solo perche’ in uno Stato serio e indipendente chi sbaglia dovrebbe pagare i propri errori? Mi sorge un dubbio ma, tranquilli, il vento è cambiato. E di molto.

Saverio Mosca