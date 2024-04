Giustizia e politica: "Non diffamò Zappaterra". Altra assoluzione per Lodi

Assolto perché il fatto non sussiste il vicesindaco Nicola Lodi, finito a processo per diffamazione nei confronti della consigliera regionale Pd Marcella Zappaterra. Al centro del procedimento una frase pronunciata dal numero due della giunta nel corso di una diretta social. Era il dicembre del 2020. Lodi parlò di "una consigliera regionale tuttora in Consiglio, condannata per danno erariale e tanto altro". È proprio quel "tanto altro" che ha innescato l’azione legale di Zappaterra. La consigliera regionale ed ex presidente della Provincia aveva infatti rimarcato di aver subito una condanna per danno erariale, ma di non aver avuto alcuna altra vicenda giudiziaria, ritenendo che quel "tanto altro" fosse riferito a lei. A dicembre la procura aveva chiesto l’assoluzione dell’imputato, che è arrivata ieri. Secondo il giudice Giovanni Solinas, infatti, le parole di Lodi non sarebbero riconducibili direttamente alla consigliera regionale, in particolare quel "tanto altro" non era univocamente riferito a Marcella Zappaterra, ma più probabilmente alla politica in generale, visto anche le altre vicende che Lodi aveva menzionato poco prima.

"A distanza di un paio di settimane dalla conclusione di un altro processo per diffamazione – afferma Lodi – è arrivata oggi un’altra assoluzione. Il giudice ha confermato ciò che ho sempre detto: questa vicenda è stata, sin dall’inizio, un grande malinteso. Quel ‘e tanto altro’ non è mai stato un riferimento alla consigliera, ma ad avvenimenti successi in precedenza. Sono estremamente fiducioso nella giustizia che, ancora una volta ha fatto il suo corso e ha dimostrato l’infondatezza delle accuse mosse nei miei confronti". Al commento ‘giudiziario’ segue quello prettamente politico. "Dal 2019 sono la persona più denunciata dal Pd non solo a Ferrara, ma in tutta l’Emilia – ironizza Lodi –. Si continua ad attaccare l’avversario politico facendo spendere tempo e soldi alla magistratura che ha temi ben più importanti da affrontare. Ogni volta che mi attaccano spostano su di me decine e decine di voti. La politica della sinistra è finalizzata solo a colpire la persona e non il lavoro che svolgo da vicesindaco".