Giustizia oltre le barriere. Tutelare i diritti dei disabili. Gli esperti a confronto

Domani dalle 10 all’ex Refettorio del chiostro di San Paolo sito in Ferrara, Via Boccaleone 19 si terrà l’evento e dal titolo ’Disabilità e giustizia: analisi e strumenti per far valere i diritti delle persone con disabilità’. Questo evento, organizzato dall’Autorità Garante delle persone con disabilità del Comune di Ferrara, intende mettere in luce i diversi attori e strumenti al fine di poter accedere alla giustizia da parte delle persone con disabilità e loro familiari, nell’occasione sarà presentato il libro ’Accesso alla giustizia per le persone con disabilità’ con la presenza dell’autrice Silvia Assennato. "L’opera – spiega – affronta i diritti delle persone con disabilità apportando un punto di vista innovativo che se non giustifica del tutto metodologicamente l’esistenza di un autonomo diritto della disabilità come ramo specifico del diritto, intende fornire e sviluppare un ampio repertorio di contenuti anche pratici che costituiscono i fondamenti e gli strumenti propri del diritto per la protezione delle persone con disabilità nel nostro ordinamento giuridico plurifonte e plurilivello". L’incontro sarà moderato dall’Avvocatessa Alessandra De Rosa e sarà presente per il Comune di Ferrara, che ha concesso il proprio Patrocinio, l’assessore Angela Travaglio. Interverranno i due membri che compongono l’Autorità Garante delle persone con disabilità, Davide Conti e Carlos Dana (foto) che dichiarano: "Il 3 dicembre sarà la Giornata internazionale delle persone con disabilità, perciò abbiamo pensato di organizzare un evento che potesse evidenziare i diversi percorsi esistenti per far valere i diritti delle persone con disabilità. Per favorire il rispetto dei diritti delle persone con disabilità bisogna innanzitutto garantire loro l’informazione circa le opzioni, gli strumenti e le modalità da poter usare a tal fine".