Giustizia, ora serve una vera riforma Basta pannicelli caldi

Caro Carlino,

mi chiedo, forse ingenuamente, il motivo per cui nel nostro ordinamento giudiziario che vedo in grosso affanno vista la necessità urgente di vera riforma e non del solito pannicello caldo che non servirebbe a nulla, frutto solo di idee politiche fallimentari, esistano misure del tipo degli arresti domiciliari. Basta aprire un po’ gli occhi e vedere che gentaglia di ogni tipo, balordi che rubano, addetti a case di cura che seviziano anziani inermi, insomma ogni risma di gentaglia con precedenti penali evidenti, che, guarda caso, invece di esser chiusi nelle patrie galere, vengono messi agli arresti domiciliari. Questa è l’ennesima sconfitta di uno Stato molle e per nulla attento alla vita civile di chi esige sicurezza e a pieno titolo. Oggi uscire dal carcere è immensamente più facile che entrarvi, segnale bruttissimo a cui si deve porre rimedio. Subito. Lo esige il buonsenso e il bene comune.

Saverio Mosca

* * *

VIOLENZA ANARCHICA,

NIENTE RICATTI

Caro Carlino,

Voglio sperare che lo Stato Italiano, come non ha trattato con le Brigate Rosse per la liberazione di Aldo Moro sacrificandone la vita, non tratti e non ceda al ricatto e alla violenza anarchica riguardante il caso Cospito. Questo anarchico per sottrarsi al 41 Bis fa lo sciopero della fame da più di 100 giorni, che sembra più una dieta altrimenti sarebbe già morto da tempo. Comunque dato che l’uomo è dotato di libero arbitrio, come ha deciso di gambizzare un uomo e di tentare con una bomba di assassinare dei carabinieri, può scegliere liberamente di morire di fame e di diventare un martire dell’anarchia come Passannante e Bresci senza che lo Stato ne contrasti le sue volontà. Quanto al manifesto degli intellettuali, artisti e giornalisti in appoggio alla sua causa, non mi sorprende affatto perché sono i soliti noti che intervengono sempre a favore dei compagni che sbagliano, come fecero puntualmente per Toni Negri, Adriano Sofri e alcuni anche per Battisti. Cospiti come tutti gli altri figli di Bakunin, per non gravare sulle spese dello Stato, andrebbero liberati subito ma senza reddito di cittadinanza, così per campare dovrebbero andare finalmente a lavorare, facendo così qualcosa di veramente rivoluzionario, almeno per loro.

Massimo Carlotti