Giustizia per Denise senza compromessi con il boss

Caro Carlino,

a proposito della triste vicenda di Denise Pipitone e del dolore senza risposta alcuna che provano da 18 anni i genitori. Genitori che meritano veramente tanto una risposta seria e convinta da uno Stato che non deve alzare bandiera bianca con commissioni parlamentari prima promesse e poi mai istituite seriamente e vittime di scelte politiche scellerate e che avrebbero dovuto almeno cercare di far luce sulla vicenda. E con Denise tutte le altre persone giovani e meno giovani scomparse. Sono convinto, e con me, credo, molti osservatori, che il padrino recentemente catturato Matteo Messina Denaro, in tutti questi anni di latitanza strana se non improbabile, ma non di questo vorrei parlare, sappia molto della vicenda. Non a caso Piera Maggio ha recentemente fatto appello ai magistrati per fare in modo che il turpe personaggio debba in qualche modo chiarire molto sulla sorte di Denise. E allora, dico io, perché non istituire una sorta di patto reciproco con il boss al 41bis, seriamente malato peraltro, patto che comporti una sorta di beneficio nella pena che deve scontare in cambio di informazioni concrete e liberatorie per i poveri genitori? Chiaro che io non mi riferisco a uno sconto di pena, ci mancherebbe. Ma, vista anche la situazione di malattia, qualcosa che possa indurlo nella giusta direzione. Grazie,

Saverio Mosca