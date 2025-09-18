Giusy Esposito è il nuovo maresciallo dell’Arma

Da ieri a guidare gli uomini e le donne della Stazione Carabinieri di Goro c’è il Maresciallo Giusy Esposito, 29enne di origini campane. Muove i primi passi nell’Arma dei Carabinieri nel 2016, frequentando il corso formativo per Carabinieri alla Scuola Allievi di Reggio Calabria, al cui termine è stata trasferita, con i tanto desiderati alamari al collo, presso la Stazione Carabinieri di Milano Vigentino.

Nel 2022, vincitrice di concorso, inizia il triennio formativo presso la Scuola Allievi Marescialli di Firenze, terminando lo scorso luglio con il conseguimento della laurea in Scienze Giuridiche e della Sicurezza presso l’Università di Firenze e il grado da Maresciallo. La prima destinazione nel ruolo ispettori è proprio nella città estense, presso la Stazione Carabinieri di Ferrara – Corso Giovecca, reparto da cui è stata chiamata per la guida della Stazione di Goro.

Nella mattinata odierna, presso il Municipio, si è svolto il tradizionale saluto del Sindaco Marika Bugnoli alla neo comandante, accompagnata dal Capitano Lucilla Esposito, Comandante della Compagnia di Comacchio. Il primo cittadino a nome dell’Amministrazione Comunale e di tutti i cittadini di Goro, ha voluto rivolgere un sincero e caloroso benvenuto, con l’auspicio di un cammino ricco di soddisfazioni, collaborazione e fiducia reciproca.

"Siamo certi – ha dichiarato il primo cittadino – che il maresciallo Giusy Esposito, con il suo percorso professionale e formativo, saprà offrire un contributo prezioso alla sicurezza e alla serenità del nostro territorio. La sua presenza rappresenta un segnale importante di continuità e vicinanza dello Stato alla nostra comunità".

Un’addizione importante per una comunità, che rinsalda la sua sicurezza ogni giorno grazie alla presenza incessante degli uomini dell’Arma. Il loro ruolo sul territorio è insostituibile soprattutto in piccole comunità dove i carabinieri sono un punto di riferimento per la risoluzione di mille problemi.