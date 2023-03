Glaucoma, da oggi screening gratuito

Da oggi al 17 marzo nel giardino interno della Casa della Salute Comunità Cittadella San Rocco a Ferrara, in occasione della Settimana mondiale del glaucoma, la sezione territoriale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti lascerà a disposizione una Unità mobile oftalmica che offrirà visite gratuite di screening oculistico per i cittadini. Le visite si svolgeranno all’interno della Unità mobile attrezzata con tutta la strumentazione necessaria, che stazionerà nel giardino interno della Cittadella della Salute a San Rocco, nei pressi di “Biblù” (ex biblioteca a quattro ruote per bambini ricoverati).

I medici delle due aziende sanitarie insieme a volontari dell’UICI, saranno a disposizione fino al 17 marzo compresi, dalle 9 alle 13. Per ogni visita si prevede la durata di 20 minuti.

Per prenotare telefonare al numero 0532-207630.