Gli 007 dei lupi anche in città: "Così sapremo quanti sono". Predatore morto: era veleno

Presto sapremo quanti sono, dove sono, quanti cuccioli fanno, cosa mangiano. Gli 007 dei lupi – i ricercatori di Unife – martedì firmeranno un accordo con il Comune. Il patto tra Ateneo, associazioni e Amministrazione per mappare la popolazione in città e mettere in luce comportamenti e presenze nelle frazioni. Grazie al piano si potranno decidere quali politiche adottare nei confronti del predatore che ha fatto capolino, a Campotto, ormai alcuni anni fa e che ha colonizzato tutta la provincia, da Comacchio a Cento, da Bondeno a Ferrara. A far parte della task force Mattia Lanzoni, ricercatore Unife, il professor Stefano Grignolio, il dottor Mattia Corsato, 28 anni, laureato in scienze biologiche a Ferrara. La squadra fa parte del dipartimento di scienze dell’ambiente e prevenzione diretto dal professor Giuseppe Castaldelli. La regia sarà affidata all’assessorato all’ambiente del Comune guidato da Alessandro Balboni. Si tratta di una svolta. Il piano consentirà di mettere in luce le abitudini del nuovo inquilino di pianura e di chiarire quanto grande è la sua popolazione. Ormai si parla di più branchi. Molto oscillanti le stime, secondo Unife una decina di esemplari. Secondo le associazioni venatorie siamo già a cinquanta lupi. I ricercatori dell’Ateneo li ‘tallonano’ tra frutteti e strade da anni. La jeep con il logo dell’università, zaini, misuratori, fototrappole. Numerosi i sopralluoghi. Che adesso daranno vita ad un report, il lupo dalla ’a’ alla zeta in città. Martedì si parte per lo studio della distribuzione in tutto il territorio comunale, con analisi della densità, dieta, interazione con le attività umane.

