Gli accademici alla cena di gala

Atmosfera magica a parco Massari per la cena di gala dei 550 ospiti – tra docenti e ricercatori internazionali – del congresso mondiale della biologia evoluzionistica molecolare per la prima volta a Ferrara. La città estense ha vinto la concorrenza di capitali europee come Copenaghen. Il congresso – con la collaborazione di Comune e Unife – ha accolto in città in sei diverse location 1600 accademici, di cui 1400 dall’estero. Erano rappresentati 51 Paesi.

La cena di gala, nel parco, ha segnato uno dei momenti più suggestivi del calendario di appuntamenti (31 simposi, presentazione di ricerche, momenti dedicati alla memoria di grandi luminari della disciplina), curati dai giovani studenti dell’istituto Vergani-Navarra che nel corso della cinque giorni hanno gestito il servizio di quindici eventi, tra aperitivi (compreso l’aperitivo di benvenuto), coffee break, cene, brunch. 120 nel complesso le studentesse e gli studenti in campo, con undici insegnanti e tredici tra operatori, collaboratori scolastici e assistenti tecnici. A tutti il sindaco Alan Fabbri esprime i propri complimenti: "Quella messa in campo è stata una straordinaria prova di qualità organizzativa agli occhi del mondo". Oltre all’istituto Vergani-Navarra, anche i professori Giorgio Bertorelle e Silvia Ghirotto e l’Università di Ferrara.

"Un impegno massiccio, un imponente sforzo organizzativo ma anche una bella sfida, che ha coinvolto tutti", dice il dirigente scolastico Massimiliano Urbinati. I responsabili di settore sono stati i docenti: Ilaria Orlandi (coordinamento tecnico organizzativo), Liborio Trotta (servizi ristorativi), Massimo Pagano (gestione della sala), Marzia Perinati (logistica), Davide Alberti (servizi amministrativi), Davide Marzola (magazzino). A forte vocazione territoriale il menù studiato per gli ospiti che ha visto tra le varie portate anche una lasagnetta alla ferrarese, con abbinamento di vini del Bosco Eliceo. Il Comune ha messo a disposizione delle famiglie dei relatori gli spazi del nido Rampari (il più indicato in quanto centrale) per il servizio childcare, un luogo di tutela e sorveglianza dei figli dei partecipanti al congresso pensato per accogliere 35 bambini da 1 a 12 anni, nei 5 giorni.