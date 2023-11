Gli adolescenti scoprono il teatro ’Zero in condotta’, una buona idea

Si alza il sipario su ‘Zero in condotta, progetto teatro e adolescenza’. Un’iniziativa organizzata da Teatro Nucleo e Associazione Carpa, patrocinio del Comune di Ferrara. La rassegna, alla prima edizione, si terrà nella sede del Teatro Nucleo-Teatro Julio Cortazar in via della Ricostruzione Pontelagoscuro, da venerdì 17 a domenica 19 novembre e l’1 e il 2 dicembre.

I dettagli sono stati illustrati dall’assessore comunale Micol Guerrini, Natasha Czertok per il Teatro Nucleo insieme a Marco Luciano, Lisa Bonini e Martina d’Amore, Gaia Pellegrino insieme a Veronica Ragusa per l’associazione Carpa (Centro Artistico di Ricerca Periferie Attive). "Il teatro – sottoline Guerrini – rappresenta un mezzo fondamentale per lavorare su sé stessi, aspetto che ritengo cruciale per i ragazzi. L’obiettivo è rendere Ferrara un luogo in cui i giovani possano trovare lavoro, esprimersi e sperimentare. Come amministrazione, promuoviamo queste iniziative, sfruttando anche il bando Youz Work rilasciato dalla Regione". Il programma di ‘Zero in condotta’ prevede spettacoli per le scuole e momenti di laboratorio rivolti ai gruppi di ragazzi partecipanti, per quanto riguarda le attività aperte al pubblico si inizia venerdì 17 novembre alle 19 con lo spettacolo.

Sabato 18 novembre, alle 10, per le scuole, aperto a 10 partecipanti su prenotazione, ’Mosche’. Dalle 16.30 alle 18.30 si terrà il meeting ‘Crescere sognati - che significa fare teatro per adolescenti?’. Alle 18.30 verrà offerto un aperitivo. Alle 19 si prosegue con lo spettacolo del Teatro Nucleo ‘Il viaggio di Vega’. Domenica 19 novembre alle 12.30 il pranzo sociale nell’ambito del progetto Youthstart rivolto al quartiere Pontevecchio, aperto a tutti su prenotazione. Alle 17 si replica lo spettacolo ‘mosche’.

Mario Tosatti