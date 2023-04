Gli adulti tornano sui banchi di scuola, lezioni su come aiutare i figli a crescere

Rinnovata anche per il 2023 la proposta della Scuola permanente per i genitori, iniziata a Comacchio in questi anni con l’intento di rispondere alle esigenze e ai bisogni di genitori ed educatori. La partecipazione è gratuita e il percorso formativo si svilupperà in cinque incontri, di cui tre saranno di tipo espositivo, mentre gli altri due di tipo tecnico, pratico, esperienziale. L’obiettivo è quello di supportare genitori ed educatori a sviluppare la competenza di ‘mediatore’ per i propri figli e ad aiutarli nei momenti di difficoltà. Gli incontri si terranno ogni mercoledì alle 21, a partire dal 12 aprile, alla parrocchia di S. Giovanni Bosco Raibosola e al teatro parrocchiale della scuola materna Nostra Signora di Lourdes. Gli appuntamenti saranno condotti dal dottor Giovanni Seghi. Info: consultare il sito del Comune.