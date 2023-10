Gli agricoltori vanno a Roma: "Subito misure straordinarie"

Sono due gli appuntamenti cruciali per il comparto ortofrutticolo che si terranno nelle prossime settimane: il ‘Tavolo ortofrutticolo’ con il ministro Lollobrigida al Masaf e la manifestazione che Cia-Agricoltori Italiani ha organizzato a Roma oggi a piazza Santi Apostoli. Entrambi finalizzati a risolvere la pesante crisi del settore che sta, soprattutto in Emilia-Romagna, cancellando intere produzioni e mettendo in ginocchio le aziende agricole.

"Abbiamo lavorato incessantemente a livello regionale e nazionale – commenta il presidente di Cia Ferrara, Stefano Calderoni – per ottenere la convocazione del ‘Tavolo dell’ortofrutta’ che dovrà essere un importante momento di confronto con tutto il comparto e con il ministro Lollobrigida. Oltre a chiedere una serie di interventi urgenti e concreti per la nostra ortofrutta, voglio sollecitare i nostri parlamentari regionali, vista la sensibilità nei confronti dell’agricoltura che hanno manifestato in più occasioni, di proporre provvedimenti economici di salvaguardia del settore in sede di discussione della Legge di Stabilità. Il rilancio non riguarda solo i produttori ma tutte le famiglie e le persone che vivono di agricoltura e che rischiano di rimanere senza lavoro". In piazza Santi Apostoli, a partire dalle 9.30 ci saranno gli agricoltori di tutta la Regione per chiedere di fare in fretta perché il comparto esige subito misure straordinarie.