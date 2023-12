Gli agronomi del futuro . È la sfida di Bonifiche

JOLANDA DI SAVOIA

La sfida per formare agronomi ’all’avanguardia passa anche da Jolanda di Savoia e Bonifiche Ferraresi. Sono, infatti, aperte le iscrizioni al nuovo Master di II livello in ‘Progettazione e gestione di sistemi colturali moderni, sostenibili e tecnologicamente avanzati’, promosso da Alma Mater Studiorum - Università di Bologna e Bonifiche Ferraresi Spa. Il Master si propone di formare agronomi esperti in grado di progettare e gestire sistemi colturali all’avanguardia e sostenibili orientati alla produzione di materie prime destinate all’industria alimentare e non alimentare, comprese le bioenergie e le bioraffinerie. Attraverso un percorso didattico di livello avanzato e composto da insegnamenti selezionati, il Master formerà professionisti capaci di massimizzare le produzioni di sistemi erbacei resilienti, innovativi e caratterizzati da un’alta diversificazione colturale, grazie alla capacità di individuare specie, varietà e pratiche agronomiche idonee a contesti agro-ambientali e industriali specifici. La formazione permetterà anche di perfezionare le conoscenze sulla disponibilità, i vantaggi e gli ambiti di applicazione delle moderne tecnologie informatiche per l’agricoltura. Questa figura professionale – come sottolineato in una nota da BF Spa - si rende sempre più necessaria alla luce del contesto critico attuale nazionale e internazionale in cui il cambiamento climatico e la crisi energetica impongono un’attenzione sempre maggiore alla salvaguardia della fertilità del suolo, all’uso efficiente delle risorse idriche e alla tutela dell’ambiente nel suo complesso.

"Siamo molto felici di aver sviluppato con l’Università di Bologna questo percorso formativo unico in Italia. Il Master è il risultato dell’impegno costante di BF Spa in formazione e ricerca, che ha già portato alla collaborazione con altre realtà di primo piano del mondo della cultura e dell’educazione – afferma Francesco Pugliese, direttore area R&S di BF Spa –. L’impegno rientra pienamente nell’ambito della neocostituita BF Educational, società del Gruppo dedicata a formazione, ricerca e sviluppo. Questa nuova iniziativa è tesa a incrementare l’occupazione, nello specifico dei giovani: infatti, la formazione, soprattutto quella scientifica, è uno strumento fondamentale per qualificare le figure professionali di cui il mercato nazionale ed estero ha bisogno". Il Master, che consentirà di ottenere 60 crediti formativi, si sviluppa su 252 ore di didattica, tra gennaio e aprile 2024, e 300 ore di stageproject work, per permettere agli studenti di acquisire fin da subito competenze dirette sul campo. Le lezioni di svolgeranno nella sede di BF Spa a Jolanda di Savoia e, grazie all’erogazione di borse di studio, i costi di vitto e alloggio saranno interamente coperti. La scadenza del bando è fissata per il 27 dicembre.

Valerio Franzoni