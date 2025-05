Gli aiuti, una benedizione: "Ma anche il governo deve fare la sua parte"

"No, nel nostro comune non c’è una casa di riposo. I nostri anziani vanno nelle strutture di Bosco Mesola, Codigoro e Comacchio", Marika Bugnoli, sindaco di Goro, apre le porte dell’universo dell’assistenza. "E’ chiaro – precisa il primo cittadino – che se arrivano soldi nel delicato mondo del welfare sono più che benvenuti, ma dobbiamo anche tenere presente i costi che la nostra Regione affronta per la sanità, per l’assistenza. Ritengo che il governo dovrebbe fare la sua parte, stanziare un volume maggiore di fondi. In questo modo si innesterebbe un circuito virtuoso, fatto di maggiori investimenti. Che andrebbero a ricadere a cascata su tutte le sfaccettature dello stato sociale, del welfare. E quindi per la terza età e per sostenere le strutture come le case di riposo". Una sottolineatura che suona un po’ come un appello. Un sos al quale si unisce anche la collega di Ostellato, Elena Rossi. "Devo dire la verità – precisa – abbiamo un numero molto ridotto di anziani che versano in condizioni critiche, persone quindi che vengono aiutate con integrazioni alla retta. L’impatto sul nostro bilancio, sui soldi del Comune, è molto blando, leggero". Una pausa, una considerazione. "E’ evidente comunque che tutti i fondi erogati ad un comune, ente in prima fila nel territorio, a stretto contatto con la popolazione, sono assai graditi. Rappresentano alla fine in aiuto alla popolazione e vanno nella direzione che seguiamo da anni, da sempre". Rossi precisa che capillari sono le politiche di sostegno alle famiglie, con aiuti per le rette dell’asilo, per finanziare i campi scuola. "Stiamo per partire, anche quest’anno faremo i campi estivi alle vallette, c’è la piscina, tanto verde. Uno spazio ideale per i bambini". Dai bambini a chi ha i capelli grigi, a volte proprio bianchi. Fascia di popolazione in aumento, in alcuni comuni sempre più preponderante, tasso d’invecchiamento che fa tremare un territorio. Forte l’attenzione degli amministratori a quelle politiche per aiutare chi con il lavoro la società l’ha fatta crescere. Alessandro Guaraldi è vicepresidente della Provincia, consigliere d’opposizione del Comune di Cento. "Abbiamo raccolto la forte preoccupazione degli amministratori, degli assessori che si occupano di sanità e sociale davanti all’incognita dei fondi regionali per sostenere gli ospiti delle case di riposo che hanno redditi bassi, che fanno fatica a pagare la retta. Si tratta di un problema molto serio, rischia di diventare un’emergenza. Chiediamo alla Regione assicurazioni. La nostra è una domanda legittima, doverosa proprio perché dobbiamo tutelare i nostri anziani, a maggior ragione quegli anziani che sono in una condizione economica precaria". Chi si occupa da vicino di questo mondo è Chiara Bertolasi, vice presidente di Confcooperative, responsabile dell’area sociale, vice presidente Cooperativa Serena (il presidente è Claudio Dusi). "Abbiamo 380 posti letto di cui 112 in accreditamento – spiega –. Sono quattro le strutture che gestiamo direttamente, una casa di riposo viene portata avanti con una collaborazione. In questo momento con il rinnovo del contratto collettivo per il personale delle coop sociali sono stati concessi ai lavoratori aumenti doverosi e legittimi. Nel 2024 la Regione ha stanziato i fondi per coprire questa voce, confidiamo che lo faccia anche quest’anno. Siamo fiduciosi che la Regione faccia la sua parte, come del resto è sempre avvenuto".