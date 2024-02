"Gli alberi e le polemiche sul nuovo supermercato"

Caro Carlino,

a Ferrara sono stati piantati quasi settemila nuovi alberi a dimora (dati 2022). È sotto gli occhi di tutti, se si è onesti intellettualmente, che da quando questa Giunta ha iniziato il suo mandato in vari angoli, parchi, rotatorie della città siano stati messi a dimora tantissimi fusti. L’obiettivo, come ha detto l’assessore Alessandro Balboni, “è di 15mila piante entro la fine del mandato”. Omettendo tutto questo in questi giorni leggo della nuova polemica dell’opposizione per alcuni alberi abbattuti per far posto a un nuovo supermercato. Peccato che il 9 ottobre 2018, l’amministrazione precedente, ovvero l’opposizione di oggi, approva in Giunta la delibera per una nuova area commerciale adiacente alle mura. Il 3 dicembre 2018, il progetto arriva in consiglio comunale e viene autorizzata la nascita di un nuovo supermercato. Capisco la preoccupazione degli abitanti di quelle aree ma il dito andrebbe puntato altrove. Purtroppo, come ha detto il sindaco, bloccare il progetto avrebbe comportato enormi penali pagate da tutti noi cittadini. Si può sbagliare per carità ma un mea culpa (come per la colata di cemento in Cortevecchia o in Darsena) sarebbe opportuno come anche ammettere la “ri-boschificazione” di Ferrara prima di urlare allo scandalo ambientale.

Giacomo Gelmi

* * *

Caro Carlino,

è sempre polemica da parte delle opposizioni ogni volta che sorge un supermercato. Ma è grazie alla legge Bersani che c’è moria di negozi. In certe vie della città negli anni 70 c’erano anche quatro negozi di alimentari ma il commercio è cambiato negli anni 90 e credo che ormai non si torni indietro. Basta polemiche assurde per un supermercato; piuttosto siate uniti per portare a Ferrara industrie che danno lavoro ai giovani!

f. m