Gli allievi della scuola Vancini a Cannes: "Un’opportunità unica"

Missione compiuta per Luigi Maccariello, Noemi Gemmi, Juan Carlos Burbello, Lidia D’Addario, Sara Zabbini, Manuel Benati, Sara Zaka, Arianna Ghidoli, Matilde Soragna, Emanuela Geraldina Calderazzo, Martina Faccini, Filippo Rossetti e Nina Grgic, studenti della Scuola d’arte cinematografica Florestano Vancini appena rientrati dal Festival di Cannes. Gli allievi hanno vissuto tre giorni da sogno alla 76esima edizione del festival che si è chiuso ieri. "Sono uno studente di cinema e il Festival di Cannes è stata un’opportunità incredibile per poter scoprire nuovi mondi. È stato bellissimo – spiega Maccariello, studente al terzo anno di regia – poter condividere impressioni ed emozioni con altre persone provenienti da ogni parte del mondo. Passare tutta la giornata in una sala cinematografica può sembrare noioso ma non lo è affatto, ogni film è un microcosmo in cui immergersi e vivere". Ogni anno una decina di allievi partecipa per tre giorni alla sezione Cannes Classic.