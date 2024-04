Gli alunni alla scoperta delle terre di sabbia. Il Bachelet in visita al Cum di Massenzatica

Un viaggio in autobus lungo la Gran Linea, fuori dal traffico della città, attraverso i territori di Copparo e di Jolanda di Savoia, ha portato gli studenti della II D e della III D dell’istituto Bachelet con i loro professori, a Massenzatica, piccola frazione del Comune di Mesola, fondata dai duchi estensi. I segni visibili del loro passaggio sono il Castello, una delle 19 delizie estensi e il boscone della Mesola, creato per le battute di caccia. Ad attendere la comitiva nella sede del Consorzio degli uomini di Massenzatica (che in un’ala dello stabile ospita l’ufficio postale), Carlo Ragazzi e Ribes Trombini, rispettivamente presidente e vicepresidente del Cum. Nella sala conferenze del Consorzio, gli studenti hanno partecipato ad una lezione coinvolgente, tenuta da Ragazzi sull’economia del territorio, arricchita di dati statistici e tabelle, foto d’epoca e descrizioni del territorio. Il Cum si colloca all’interno del Delta del Po accanto alla riserva naturale orientata delle dune di Massenzatica, sito d’importanza Comunitaria e zona di protezione speciale, e rappresenta il relitto meglio conservato degli antichi cordoni litoranei della bassa pianura Padana, originatesi tra la fine dell’età del Bronzo e l’inizio dell’età del Ferro.

Le dune fossili ospitano una flora e una fauna molto particolari, tipiche delle aree sabbiose. Il paesaggio in cui è inserito il Cum conserva i segni della storia e della sua formazione, in una relazione complessa tra uomo e natura. Luoghi fragili, bonificati, addomesticati e strappati all’acqua del mare che richiedono una presenza e un’attenzione costanti dell’uomo per rispondere in modo efficace alle provocazioni di un ambiente selvaggio e sgarbato, che ha plasmato la cultura, il modo di vivere e l’identità della comunità. Dalla gestione di questi terreni, traggono parte del loro sostentamento tre piccole comunità della provincia di Ferrara, nel Comune di Mesola: Massenzatica, Monticelli e Italba. Le sue origini risalgono al Medioevo quando l’abate di Pomposa concesse alla popolazione locale il diritto di pascolo di terre marginali e sabbiose, di tipo alluvionale e poco adatte alla coltivazione, successivamente lavorate e bonificate, perché di due metri sotto il livello del mare.