Gli alunni del Bachelet vanno alla scoperta di Bonifiche Ferraresi

Gli studenti dell’Ite Bachelet in visita a Bonifiche Ferraresi Spa di Jolanda di Savoia. "Dal seme alla tavola" questo è lo slogan della più grande azienda agricola italiana per Sau. Con 2 miliardi di fatturato, 7750 ha di terreno coltivato, Bonifiche ferraresi Spa nasce nel 1871 in Inghilterra, con l’obiettivo di bonificare alcuni terreni nella provincia di Ferrara per restituirli all’agricoltura. Gli studenti della classe 3D e 4D dell’ITE Bachelet hanno visitato l’azienda con i loro professori. Ad accogliere la comitiva Silvia Trombini, di IBF Servizi S.p.A. Gli studenti hanno partecipato ad una lezione di economia del Dr.Pierluigi Romiti nell’elegante Auditorium aziendale, dalla forma di collina, dotato di due maxischermi.