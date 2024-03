Gli alunni e ‘La Ferrara ideale’

Si intitola ‘La mia Ferrara ideale’, la mostra dei progetti elaborati su questo tema dagli alunni delle scuole primarie del territorio comunale di Ferrara e allestita alla biblioteca comunale per ragazzi di Casa Niccolini (via Romiti 13, Ferrara) fino al 30 marzo. La mostra sarà visitabile, con ingresso libero, negli orari di apertura al pubblico: martedì e giovedì dalle 15 alle 19; mercoledì e sabato dalle 9 alle 13. "Abbiamo immaginato i luoghi chiusi e quelli aperti della nostra città, come dovrebbero essere le piazze, i parchi, le biblioteche, le scuole, le palestre, le strade, i mezzi di trasporto di Ferrara? Come vorremmo la nostra Ferrara ideale? Lo abbiamo chiesto agli alunni di alcune classi della scuola primaria del nostro territorio. Abbiamo trattato i temi della città nella storia, le città radiali, quelle murate, i borghi medievali, le città rinascimentali e le città di oggi. Abbiamo parlato di architettura, urbanistica e pianificazione degli spazi con divertimento e leggerezza come intendeva Italo Calvino (fotoð 0532418231. Le iniziative della biblioteca comunale per bambini e ragazzi di Casa Niccolini alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it.