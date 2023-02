Gli alunni in azienda per studiare la plastica

Beatrice, Matilde e Ayman hanno partecipato al progetto polimeri nato dalla collaborazione tra Liceo Carducci di Bondeno (classi V K e Y, indirizzo scienze applicate), Cna e tre aziende del territorio che operano nelle materie plastiche: Val-Plast, Teamplast e Ursa. La visita alle aziende ha permesso ai ragazzi di vedere da vicino questa realtà e di approfondire i temi legati alla produzione e al riciclo della plastica. "E’ molto importante mostrare ai ragazzi la stretta correlazione tra ciò che si studia a scuola, soprattutto in chimica, e ciò che accade nei distretti produttivi del territorio – spiega Santa Fortini docente del Carducci che ha coordinato il progetto insieme al collega Giancarlo Reggiani – E’ anche importante approfondire, come abbiamo fatto oggi, il rapporto tra produzione, smaltimento e riciclo della plastica, per creare in loro una forte coscienza ambientale".