Gli ambientalisti: "Parco compromesso" Il Comune: "Il piano per ripristinarlo"

Il day after sa di silenzio, fango ed erba bagnata. Le maestranze sono al lavoro per smontare il palco che ha ospitato Bruce Springsteen. A girarsi attorno sembra ancora di percepire la presenza dei fan in visibilio sulle note della Telecaster. La pioggia, non battente ma comunque costante, scende sul campo del glory day. Dal Comune, comunque, fanno sapere che sono già state avviate le prime operazioni del ‘piano parco’, per il ripristino e la riqualificazione dell’area verde interessata dal concerto. "Prevede – si legge nel documento diffuso dall’amministrazione – la fresatura, il pareggiamento dei livelli di superficie e la nuova semina per il rifacimento del manto erboso. Sarà realizzato anche il rifacimento e il potenziamento dei tracciati ciclopedonali, con l’obiettivo anche di ampliarli e di renderli drenanti. L’area rimarrà chiusa nei prossimi giorni per consentire i lavori". L’allestimento del palco e dell’intera superficie dell’evento è stato avviato nelle scorse settimane, precedentemente è stata realizzata la riqualificazione del locale ex spogliatoi e il cablaggio internet del parco (non invasivo, ma utilizzando per lo più i pozzetti esistenti), interventi – questi – che consentiranno di avere anche per il futuro una palazzina attrezzata e (di prossima attivazione) la rete internet a fibra ottica a servizio dell’area verde. Questa, in particolare, consentirà di distribuire, attraverso gli access point, la banda, che sarà in futuro legata alla nuova rete Emilia Romagna wifi (prima il parco non aveva connessione internet).

Al di là della rete internet, da parte del Comune non si è fatto attendere il primo passo verso il ripristino dell’area verde, anche per prevenire eventuali critiche che comunque non sono mancate. I sopralluoghi degli appartenenti a ’Rete per la Giustizia climatica’ devono ancora iniziare, ma c’è già chi a poche ore dalla fine del concerto, si è fatto un’idea di come si presenta la situazione del parco per lo meno sotto il profilo del manto erboso. E’ il caso di Alessandro Tagliati, militante della Rete. "Nei prossimi giorni – spiega – appena sarà possibile, assieme ad altri faremo dei sopralluoghi per capire il reale stato dell’arte del manto erboso al parco Bassani. Ma, da una prima impressione, pare che il parco sia compromesso per quanto riguarda l’erba. D’altra parte, non poteva che essere così: quasi cinquantamila persone che calpestano un’area verde non avrebbero mai potuto lasciarla indenne". Discorso diverso invece per piante e arbusti che, essendo recintati, non hanno subito danni. Ma la preoccupazione di Tagliati non è solo per l’oggi ma in prospettiva: "Sarà sempre così per tutti gli eventi, oppure si pensa di fare qualcosa per evitare di rovinare il prato?". Soprattutto, ora, "sarebbe il caso che produzione e organizzazione pagassero di tasca propria le spese per il ripristino". Ce n’è anche per la Regione. "E’ inutile – chiude – lamentarsi dello svolgimento del concerto, quando fino al giorno prima il presidente Bonaccini e il ministro Piantedosi sono stati assieme tutto il tempo".

Federico Di Bisceglie