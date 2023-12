Gli ’Amici dei musei e monumenti ferraresi’ vanno alla scoperta delle origini degli Estensi

Il 20 ottobre scorso l’associazione Amici dei musei e monumenti ferraresi ha festeggiato il quarantesimo anniversario dalla fondazione con una visita alla cittadina di Badia Polesine, alla scoperta delle origini della famiglia Estense.

Nella piazzetta antistante l’abbazia della Vangadizza, risalente alla metà del X secolo, si trovano infatti due arche sepolcrali che sembra contenessero le spoglie di Alberto Azzo II e della prima moglie Cunizza di Altdorf, ritenuti i capostipiti degli Estensi. Attualmente le arche sono oggetto di uno studio, denominato “Progetto Obertenghi”, da parte della divisione di paleopatologia dell’Università di Pisa in collaborazione con il Sodalizio Vangadiciense. Il 13 giugno scorso ha avuto luogo, con il supporto della soprintendenza di Verona e del comune di Badia, l’apertura dei due sarcofagi: i campioni dei materiali in essi contenuti sono ora al vaglio dell’unità di ricerca di Pisa e nei prossimi mesi si conosceranno i risultati dell’indagine.

Appartenente alla dinastia degli Obertenghi, Alberto Azzo II fu uno dei signori più potenti del suo tempo e nel suo vastissimo patrimonio annoverava possedimenti anche a Ferrara. Dal 1073 fissò la sua abituale residenza in territorio veneto nella città di Este, da cui prese il nome la casata, e a partire da quello stesso anno donò alla Vangadizza numerosi beni. Dalla seconda moglie Garsenda del Maine ebbe il figlio Folco dal quale discese la linea italiana della famiglia che, nel tempo, strinse legami sempre più forti con la società ferrarese.

Guida d’eccezione in questa visita è stato Paolo Aguzzoni, vicepresidente del Sodalizio Vangadiciense che dal 1970 promuove ricerche e convegni sulla Vangadizza e ne cura l’archivio storico. È stato così possibile ammirare alcune importanti pergamene redatte a partire dall’anno 954, tra le quali il privilegio di essere dipendente soltanto dall’autorità imperiale, riconosciuto all’abbazia da Federico II di Svevia nel 1219. La visita è poi proseguita alla scoperta dell’antico complesso monastico, con il suggestivo chiostro e la vera da pozzo veneziana del 1300, il refettorio attualmente sede di convegni e conferenze e la cappella affrescata, unica porzione rimasta della chiesa originaria. Sempre all’interno del complesso abbaziale è stato possibile visitare la nuova sede della biblioteca comunale intitolata al medico e storico badiese Gian Girolamo Bronziero, per poi scoprire un altro inaspettato tesoro della cittadina polesana, il teatro sociale “Eugenio Balzan”. Risalente al 1813 e riaperto nel 2011 dopo un lungo restauro, è definito “la piccola Fenice” per l’interno ricco di dipinti e fregi in rilievo e a foglia d’oro e annovera anche decorazioni del ferrarese Francesco Saraceni.

Il ridotto del teatro ospita una preziosa raccolta di dipinti appartenuta al badiese Eugenio Balzan, giornalista e dirigente del Corriere della Sera nei primi decenni del Novecento. La collezione, illustrata dalla referente culturale del comune di Badia Lara Girotti, è costituita da una cinquantina di dipinti delle principali scuole italiane a cavallo tra Ottocento e Novecento e annovera opere di Previati, Fattori, De Nittis, Soffici.

Infine, dopo tanta bellezza, una pausa ristoratrice alla “Pasticceria Borsari” ha consentito di celebrare piacevolmente questo importante anniversario e di ricordare, nelle parole della presidente Francesca Zanardi Bargellesi, i momenti più significativi ed intensi nella storia dell’associazione.

* consigliera degli Amici dei musei e monumenti ferraresi