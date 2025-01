Gli amici di ’Cappelli’: "Rossella, buona pensione!"

Oggi, dopo 41 anni di lavoro al servizio dei cittadini, Rossella Andreucci raggiunge un traguardo importante: la pensione! Assunta nel 1983 al Comune di Ferrara, ha iniziato il suo percorso all’ufficio Anagrafe del Quartiere Centro, in Piazza del Municipio. Nel 1993 si è trasferita alla Circoscrizione Centro in Via Capo delle Volte, per poi approdare nel 1997 all’ufficio Anagrafe di Via Fausto Beretta, dove ha prestato servizio fino a oggi. Rossella ha sempre svolto il suo lavoro con professionalità, dedizione e gentilezza, diventando un punto di riferimento per colleghi e cittadini. Oltre all’ambito professionale, è stata anche una presenza affezionata e costante, seguendo con simpatia l’evoluzione del Panificio Cappelli, dai primi anni dell’attività in Via Ripagrande come Panificio Artigianale (1980) fino alle nuove sfide: la Caffetteria (1992) e la gastronomia con ristorazione (2003). Cara Rossella, ti auguriamo una felice pensione, ricca di serenità!

Gli amici del Panificio Cappelli