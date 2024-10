Gli angeli del fango centesi: "Stivali, guanti e voglia di aiutare"

CENTO

Sono tanti i centesi che si sono mossi per dare un aiuto concreto a chi, nella recente e vicina alluvione, si è trovato a fare i conti con le case allagate e piene di fango. Anima e cuore instancabile e certamente quello della sezione degli Alpini di Cento. Parlano di ‘devastazione e solidarietà’ loro che stanno ancora vivendo giorni a Pianoro. "Con noi centinaia di volontari di prossimità, tantissimi anche di Cento – scrivono - che si sono messi a disposizione dei Comuni e in molti casi sono stati aggregati alle nostre squadre per operare in sinergia ed in sicurezza . Un grazie immenso a tutti". Uomini che la sera rientrano alla base per pulire, pulirsi, riposare, ripristinare anche se stessi, i mezzi, le attrezzature e che, dandosi cambi, l’indomani ripartono per continuare ad aiutare. Aiuto che è arrivato anche dal Bologna Club di Cento capitanato da Stefano Giorgi. "Armati di stivali, guanti, una tuta da lavoro e badile siamo andati ad aiutare quella povera gente – dice –Attrezzatura che abbiamo per i volontari grazie al regalo dell’Utensileria Maccaferri e gnocco e pizza, per fare colazione e pranzo offerto dal Forno Naldi. E un grazie ai soci del Bologna Club Cento e chi ha risposto al mio appello". E immancabili i ragazzi di Renazzo Soccorso che oltre essere presenti nell’emergenza hanno attivato una raccolta materiale che sarà attiva questa settimana e nei giorni scorsi hanno donato alla Pubblica Assistenza Monterenzio 3 stampanti Industriali, materiale per il lavaggio generico, scope, carriole e tanto altro materiale. "Grazie a tutti quelli che hanno consegnato in questi giorni e a tutte le associazioni che hanno contribuito – dice Riccardo Fortini – con noi Fidas Renazzo, Il Sogno di Gaia, Cordis Formazione, Evangelici Cento, ReNaZzènFeSt, Pro Loco Renazzo". Al lavoro anche l’Associazione Valentina. "Sembrava di stare in un film. Anche quest’anno, come purtroppo lo scorso anno in Romagna – dice Jessica Frabetti - Mille problemi, una soluzione: lavorare. Abbiamo una raccolta beni per le zone del bolognese colpite dall’alluvione qualche giorno fa e nei giorni scorsi siamo stati a Pianoro per consegnare tutto il materiale raccolto e siamo rimasti ad aiutare a togliere il fango".

l.g.