Gli angeli del soccorso promotori di iniziative per genitori e bimbi

Voghiera Soccorso sempre dalla parte dei cittadini. Gli angeli che a ogni ora del giorno sono pronti ad accorrere per salvare vite. Sono un punto di riferimento non solo a Voghiera ma in gran parte della provincia e anche in città. L'associazione ha organizzato delle attivita` aggregative sul territorio, con l'organizzazione della Festa di carnevale, che ha coinvolto genitori e bambini. Un'iniziativa molto apprezzata, che si aggiunge al lavoro nel campo dei servizi e della formazione sanitaria, ponendo particolare attenzione ai propri livelli di qualità e professionalità. Il team è composto da professionisti con esperienza e competenza maturate nell'ambito della formazione, dell'area critica e dei servizi sul territorio. Voghiera Soccorso ha ottenuto diversi accreditamenti nei vari ambiti di competenza, fornendo all'utente finale importanti indici di garanzia del proprio lavoro. Durante la Festa di carnevale i volontari hanno annunciato altre nuove iniziative in occasione della Pasqua. Il presidente e il consiglio direttivo di Voghiera Soccorso ringraziano tutti i volontari e i dipendenti che si sono prodigati per la bella riuscita dell'evento. Un ringraziamento particolare al Bar Sport di Gualdo, che da sempre offre l'appoggio alle iniziative dell'associazione. Voghiera Soccorso dal 2004 lavora nel campo dei servizi e della formazione sanitaria.