Gli anni ’50 sbarcano al museo "Tanta musica e veicoli d’epoca"

Il primo evento del 76esimo Settembre Copparese è affidato all’organizzazione dell’associazione Archeologi dell’Aria, col patrocinio del Comune di Copparo. Sabato al Museo ‘La Tratta’ troverà la più suggestiva ambientazione la straordinaria Festa ‘Anni 40+IVA’: un balzo indietro nel tempo, una simpatica serata dedicata agli anni ‘40’50 con una gustosa aperi-cena e le più belle musiche italiane del periodo, accompagnate da esposizione di veicoli d’epoca, mercatino e il museo aperto al pubblico. L’inaugurazione è fissata per le 18, mentre alle 19 sarà la volta dello spettacolo della PinUp School Ferrara con il suo fascino retrò. Il programma proseguirà alle 21 con la musica dal vivo degli Aglio Olio e Swing, capaci di trasformare ogni location in una ballroom anni ‘30, dove riecheggeranno splendidi classici della musica tricolore rielaborati secondo la tradizione gipsy e jazz, in un’atmosfera old fashion raffinata, coinvolgente e travolgente. Si potranno ammirare il Mercatino di Creativando, l’esposizione di auto d’epoca a cura di Officina Ferrarese, ma anche di moto e cicli d’epoca. Al Bar Liberty l’aperitivo sarà decisamente diverso dal solito grazie alla ‘Razione K’, che prende il nome dal pasto militare giornaliero introdotto in America nel 1942 nel corso della seconda guerra mondiale.

Valerio Franzoni