Gli anni d’oro del jazz in Darsena. Viaggio tra i musical di Broadway

Stasera alle 21 al molo Wunderkammer (via Darsena 57) il conservatorio Frescobaldi propone un affascinante viaggio nella ‘Golden age of jazz’ attraverso il mondo del musical di Broadway e delle sue celebri derivazioni cinematografiche e teatrali. Gli studenti del dipartimento Jazz, diretti da Roberto Manuzzi, daranno vita a una performance che richiama le grandi orchestre degli anni ‘20 e ‘30, eseguendo brani di compositori leggendari come George Gershwin, Cole Porter, Irving Berlin e Duke Ellington. Il concerto si distingue per l’interpretazione originale e coinvolgente di questi classici, arricchiti da arrangiamenti innovativi che mescolano tradizione e modernità.

Le voci di Paola Viaggi e Gaia Moltisanti si uniranno agli strumenti di Marco Magazzino (pianoforte), Ettore Baccichet (chitarra), Luca Porcelluzzi (contrabbasso), Francesco Berveglieri (batteria), Meinan Chen (flauto), Arturo Namari (clarinetto), Ciro Grieco (tromba), David Turchanovich (sax contralto) e Oleg Andreatti (sax baritono), creando un’esperienza sonora vibrante e ricca di emozione. Il concerto è organizzato nell’ambito di ‘Un Fiume di Musica’, la rassegna promossa dall’Associazione Musicisti di Ferrara in collaborazione con il Consorzio Wunderkammer (di cui l’Amf fa parte), il patrocinio e il contributo del Comune, la partecipazione di una fitta realtà associativa (Jazz Club, conservatorio, Italian Blues Union, Centro Teatro Universitario, liceo Dosso Dossi, Bologna Jazz Festival e Siena Jazz).

re. fe.