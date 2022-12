Gli anni Venti, i colori d’una fiaba Al Nuovo la magia di Cajkovskij

Un classico delle feste natalizie torna al Teatro Nuovo di Ferrara per una serata di magia per grandi e piccini. Stasera, alle 21, il Balletto di Milano farà sognare con Lo schiaccianoci. Il Balletto di Milano è considerato tra le realtà di maggior livello artistico. Sostenuto da Mibact e riconosciuta come eccellenza dalla Regione Lombardia, è in residenza artistica presso il Teatro degli Arcimboldi di Milano. Dal 1998 è diretta dal Maestro Carlo Pesta e, nel corso degli anni della sua storia, la Compagnia ha collaborato con artisti e coreografi di grandissima fama, prima compagnia italiana ad essere andata in scena al Teatro Bolshoi di Mosca e ha sviluppato stabili relazioni internazionali in collaborazione con prestigiose istituzioni tra cui Svizzera, Francia, Estonia, Finlandia, Marocco ed Egitto. Tra le più importanti, l’inaugurazione del Festival Fituc 2017 a Casablanca su invito dell’Ambasciata Italiana in Marocco per rappresentare l’Italia, le celebrazioni dei 100 anni della Repubblica Estone, nel 2020 il successo alla Cairo Opera House (Egitto). "Lo schiaccianoci" liberamente ispirato al racconto di E. T. A. Hoffmann, musiche di Cajkovskij, coreografie Federico Veratti, scenografie Marco Pesta, ideazione Carlo Pesta. L’ambientazione anni ’20 con i suoi colori vivaci negli arredi e gli elegantissimi costumi sempre in stile conducono nel clima della fiaba natalizia per eccellenza. La rivisitazione del celebre balletto di repertorio nulla toglie alla magia della storia originale. In questo Schiaccianoci c’è tutto quanto il pubblico si aspetta: dall’albero di Natale alla nevicata, dall’allestimento e costumi importanti alle scarpette da punta con un pizzico di svecchiamento. Creato da due giovani è un balletto brillante e ricco di verve, realizzato con gli occhi e il gusto di oggi. Il frizzante primo atto scorre tra le danze dei genitori, quelle di bambini vivacissimi e inaspettate gag tra il dispettoso Fritz e Drosselmeyer. Il secondo atto culmina in uno spettacolare grand pas de deux ricco di virtuosismi mozza fiato in cui si mettono in luce le eccezionali caratteristiche tecniche e artistiche dei protagonisti.

Laura Guerra