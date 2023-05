Gli anziani non ci cascano Sventati nove tentativi di truffa

Stanno sortendo gli effetti sperati i numerosi incontri organizzati di carabinieri su tutto il territorio della provincia allo scopo di mettere in guardia anziani e ‘fasce deboli’ dai rischi delle truffe. Negli incontri, svolti in sedi comunali, chiese, parrocchie, centri anziani e strutture messe a disposizione di enti locali e associazioni, i cittadini sono stati istruiti sulle tecniche più diffuse utilizzate dai malviventi per indurli in errore e far breccia nei loro sentimenti per spillargli denaro. Le ‘lezioni’ hanno permesso ad altrettante potenziali vittime di sventare ben nove truffe nell’arco di poche settimane. Dall’inizio dell’anno alla prima settimana di maggio, in tutta la provincia sono state denunciate 17 truffe, tra consumate e tentate, patite da persone vulnerabili. Di queste, oltre la metà

non sono andate a buon fine, grazie alla reazione delle vittime che hanno avuto la prontezza di spirito di rammentare quanto esposto dai militari nel corso degli incontri e cioè di non consegnare denaro, di diffidare degli sconosciuti e, nel caso avessero dubbi, di contattare direttamente il 112. Le persone che non ci sono cascate sono otto donne e un uomo di età compresa tra i 65 e gli 85 anni. Al primo sospetto, hanno chiamato subito il 112 mandando a monte i piani dei malfattori. Le tipologie di truffa sventate rispecchiano in termini statistici quelle più comunemente messe in atto dai criminali: cinque erano relative a un finto incidente patito da un familiare, per il quale era necessario il versamento di una somma per evitarne la carcerazione, due relative a falsi operatori della Ausl o del Comune per controlli sull’acqua potabile, un tentativo di furto della collanina con la tecnica dell’abbraccio e l’ultima relativa a falsi operatori delle forze dell’ordine che dovevano eseguire un controllo di un’abitazione. Le truffe sventate si sono registrate sui territori di Argenta, Ferrara, Portomaggiore, Cento, Terre del Reno e Copparo.