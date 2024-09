Gli arcieri accendono i fuochi ‘La giostra del Monaco’ saluta

Si chiude con il botto la 20ª edizione de ‘La Giostra del Monaco’, al Baluardo di Santa Maria in viale IV Novembre a Ferrara. La manifestazione è organizzata dalla Contrada di San Giacomo.

Il programma di oggi. Alle 16,30, la Disfida del Piccione, contesa in armi a cura della Guarnigione Castel Tedaldo e della Compagnia Falchi del Secchia. Alle 18,30Giostra del Monaco – Contesa equestre con mazza ferrata tra le città delle Terre Estensi. Alle 20,30La Maga Pasticciona racconta… fiabe, storie e leggende – laboratori per bambini su prenotazione al Torneo Aquila Bianca – tenzone di arco storico tra le città del Consorzio Terre e Castelli Estensi. Alle 21,30FeHu Paganfolk – concerto con sonorità nate dalla fusione dello stile celtico e nordico con quello moderno. Alle 23, accensione del falò con gli Arcieri della Contrada San Giacomo e danza di fine festa. Ultimo giorno quindi anche per gustare i piatti doc che propone la Taverna dell’aquila bianca, che si trova al centro del Baluardo di Santa Maria della Fortezza. E’ l’area ristoro più ampia in cui poter assaggiare i piatti tradizionali della cucina ferrarese. Tutti i giorni dalle 19,30, domenica anche alle 12,30. Consigliata la prenotazione. Un bilancio con il segno più per gli undici giorni di eventi nei tre ettari di verde, le lizze ed il Bastione di Santa Maria, per una formidabile ricostruzione del 1200 ferrarese, grazie ad allestimenti, scenografie, abiti storici, strumenti musicali, bandiere, gonfaloni ed attrezzature di chiara origine medievale, campi militari e maneggio, villaggio e botteghe, per diventare spettacolo, offerto gratuitamente a cittadini, turisti, ospiti.

La Giostra del Monaco nasce per rievocare la battaglia di Cassano d’Adda e la nomina di Azzo VII d’Este a Podestà di Ferrara e la pone al centro di undici giorni di eventi storici, culturali, sociali, ludici e culinari.