Gli auguri del sindaco agli anziani delle Rsa

Il sindaco, Simone Saletti, durante le festività si è recato in visita alle strutture per anziani di Bondeno e Gavello, portando ad ospiti e operatori i migliori auguri di buone feste e buon anno da parte di tutta la comunità. Il Polo Sociosanitario “Fratelli Borselli” di Bondeno è giunto ventesimo anniversario dell’inaugurazione: si tratta della struttura che accorpa Cra, Rsa e Centro diurno, diretta da Giuseppe Della Vedova. La Casa di Riposo “Madonna Pellegrina” di Gavello è gestita dal 1996 dalla Fondazione Braghini-Rossetti Ets e coordinata da Ecaterina Lungu. Al fine di allietare le giornate degli ospiti, una serie di commercianti (in basso la lista completa) si è adoperata organizzando una apposita lotteria.

"Il mio più caro saluto e augurio a tutti gli ospiti, i “nonni” di Bondeno e Gavello, e un ringraziamento speciale alle direzioni di queste strutture, che attraverso operatori preparati accudiscono con scrupolo e cura le persone", sono state le parole del sindaco Saletti.