"Gli ebrei a Ferrara, una convivenza di nove secoli". Conferenza oggi nella sala dell’Arengo del municipio

E’ in programma oggi, alle 17.30 nella sala Arengo della sede municipale, l’incontro pubblico ’Gli ebrei a Ferrara: una convivenza di nove secoli’ organizzato dall’associazione ’Ferrara Cambia’. Protagonista della serata Laura Graziani Secchieri, laureata in Architettura presso l’Università Iuav di Venezia, già archivista presso l’Archivio di Stato di Ferrara e componente del Comitato scientifico della Fondazione Meis. L’ excursus di novecento anni ha avvio dalle prime tracce del 1227, prende vita con il nucleo di 80-90 persone insediato in contrada Centoversuri nel 1330 e si consolida nelle “condotte” concesse da Casa d’Este fino all’editto di istituzione del ghetto del 1624. Modera l’incontro Cristiano Bendin, capo della redazione di Ferrara de ’il Resto del Carlino’; introduzione a cura di Andrea Maggi.