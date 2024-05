Gli educatori fanno squadra. Divertimento, sport e valori: "La nostra estate al centro"

Al via i campi estivi multidisciplinari del Csi Ferrara. Ieri, in municipio, la presentazione di ‘Play all day: movimento e divertimento’, da giugno a settembre nell’impianto sportivo di via Cimarosa a Ferrara. All’incontro l’assessore comunale all’ambiente e rapporti con l’università, Alessandro Balboni, gli educatori ‘Play All Day’ Elia Venturini, Mirko Calderone, Riccardo Stoppa, Sabina Bernini, il presidente del Csi di Ferrara Enrico Venturini, oltre i rappresentanti di Deva Wall e la presidente Handball Estense Annalena Ziosi.

"Ci fa molto piacere – ha detto Balboni – sostenere questo progetto promosso da un gruppo di giovani. Centri estivi che vedranno anche un’attenzione verso il rispetto dell’ambiente". Play All Day è un progetto di CSIamo Apssd nato dall’interesse di quattro giovani educatori sportivi che intendono promuovere lo sport e l’educazione tramite tornei giovanili, centri estivi e attività correlate alla crescita quotidiana del bambino in tutte le sue forme. Le figure impiegate sono laureate in scienze motorie, scienze dell’educazione, scienze della formazione e della comunicazione con anni di esperienze maturate nel mondo della scuola, dei servizi di doposcuola, nei centri estivi e nelle società sportive. il progetto Play All Day offrirà ai bambini occasioni di divertimento e socializzazione. Gli educatori e tutto lo staff si impegneranno nella promozione di un ambiente favorevole alla crescita e all’apprendimento individuale, sociale e sportivo dei bambini. L’età a cui è rivolto 5-14 anni (da prima elementare a terza media). Si tratterà di dieci settimane (dal 10 giugno al 7 settembre), si svolgeranno al campo sportivo delle aquile in via Cimarosa 2/4. Ogni settimana al venerdì saranno organizzati tornei o incontri con atleti professionisti aperti al pubblico, uscite in piscina ed al palazzetto dello sport.

Mario Tosatti