Gli effetti del grande caldo: "Erba, tre milioni per tagliarla". Squadre anti-zanzare in azione

Nel clima che cambia, a cambiare sono anche gli scenari. Le zanzare giocano d’anticipo, conquistano case e terreno. L’erba, due tagli magari bastavano, cresce rigogliosa, chiede spazio, soffoca le aiuole, tinge di verde marciapiedi e strade. I trattorini per curare il prato avanguardia della campagna per tenere curata la città. "In genere gli sfalci vengono fatti ogni 40 giorni, siamo costretti in alcuni casi ad anticiparli per dare una risposta al clima, temperature ideali per far crescere l’erba in maniera esponenziale", spiega Luca Cimarelli, presidente Ferrara Tua. Si occupa del verde e della disinfestazione, dai prati agli insetti.

Fino all’altro giorno pioveva "Già, e questo ha rappresentato un problema. Pioggia e sole, l’alternarsi di queste due condizioni è un ostacolo agli interventi. Per alcuni giorni ci siamo dovuti fermare, non potevamo tagliare l’erba perché le aree erano diventate pantani, un lago dove i mezzi affondavano"

La tabella di marcia? "Siamo comunque riusciti a rispettarla, stiamo parlando per quanto riguarda il verde pubblico di un patrimonio immenso"

Può tradurre in numeri questo patrimonio? "Parliamo di 5.5 milioni metri quadrati. Gli sfalci dell’erba vengono effettuati nelle aree verdi del Comune, cimiteri, plessi scolastici e banchine stradali"

Ma quanti siete? "Ci serviamo dell’Associazione temporanea d’impresa (Ati), che si avvale anche di coop sociali. Stiamo parlando di dieci-dodici squadre. In tutto ottanta operatori che ogni giorno, ripeto ogni giorno, scendono in campo nella nostra città. Parlavo di coop sociali, un mondo anche per aiutare le persone"

Diceva che non avete perso il passo nonostante queste temperature che fanno ’esplodere’ la vegetazione "No, gli sfalci vanno avanti secondo un ben preciso calendario. E, se devo fornire un dato complessivo, a partire dal 2021 gli sfalci sono stati aumentati del 62% rispetto agli anni precedenti"

Insomma, quanti soldi investite per curare il verde? "Un bel po’, stiamo parlando di tre milioni di euro"

E ci sono pure le zanzare "Un altro bel capitolo. Ci sono in città 36mila caditoie, gli operatori intervengono con prodotti antilarvali per combattere il fenomeno alla radice. Vengono fatti anche otto giri all’’anno".

Mario Bovenzi