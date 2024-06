Gli effetti dell’aria rovente: "A rischio i nostri anziani, una task force in azione"

Da giorni ormai la nostra provincia è sotto una cappa di caldo, con picchi che superano i 34 gradi. Nelle case i condizionatori che vanno al massimo. "Con l’aumento delle temperature il rischio non è solo che ci sia un piccolo collasso o un’anomalia in alcuni valori ematochimici – dice Franco Romagnoni, direttore del dipartimento di cure primarie dell’Usl – ma è dimostrato che può esserci anche un aumento del tasso di mortalità della popolazione. Il Lancet Countdown, collaborazione internazionale di ricerca che monitora l’evoluzione degli impatti dei cambiamenti climatici sulla salute, nel suo rapporto 2023 ha evidenziato una tendenza allarmante che potrebbe anche peggiorare nei prossimi anni. Secondo i loro dati i decessi riferibili alle ondate di calore nel 2022 sarebbero stati 70.000 solo nell’estate 2022. L’Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente al mondo. L’Italia è il Paese dell’Ue in cui l’impatto sulla mortalità è stato più pesante". A farne le spese le persone più fragili. "Tra i principali rischi dell’eccessivo caldo – riprende Romagnoni – non solo la disidratazione, ma il colpo di sole, i crampi, l’edema, la congestione, gli effetti sulla pressione arteriosa, il colpo di calore, l’aggravamento di malattie preesistenti e la febbre".

