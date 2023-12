Gli eroi del Covid. Una medaglia di bronzo all’esercito silenzioso. Croce Rossa d’orgoglio

E’ il 20 febbraio del 2020 – dietro l’angolo, sembra tanto tempo fa – un uomo di 38 anni di Codogno si presenta al pronto soccorso con una polmonite grave. Ha il Covid-19. Il 21 febbraio l’annuncio ufficiale, annuncio che cambia la storia. E’ il primo caso di Covid-19 nel nostro paese. Il 9 febbraio l’Italia viene chiusa, si barrica in casa. E’ il lookdown. Morti e divieti, mascherine e canti alla finestra, dai balconi. ‘Andrà tutto bene’, non è stato proprio così.

Come è andata veramente lo si è visto l’altra sera. Scorrevano le immagini di un film che ha raccontato quello che è successo, per non dimenticare l’esercito di volontari che mentre le famiglie guardavano il deserto nelle strade dall’oblò di una finestra, andavano nelle case per portare generi alimentari, medicine, parole di conforto. Che suonavano così strane, ovattate dietro il filtro di una mascherina. L’altra sera 156 volontari della Croce Rossa, all’hotel Astra la commozione era nell’aria, hanno ricevuto una medaglia di bronzo. E’ stato premiato l’impegno di Francesca, Marco, Stefano – dietro le divise nomi, volti e umanità – per il loro impegno durante il tempo della gentilezza – si chiamava così, pietoso velo sul dolore – nel periodo del Covid. "Siamo stati dimenticati? Direi proprio di no, lo vediamo ogni giorno negli occhi della gente", dice Nicola Angiuli, diventato presidente della Croce Rossa proprio in quei giorni, da una vita con la divisa che per lui è orgoglio e una seconda pelle, nominato cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica Italiana, il 2 giugno 2021, proprio per la sua dedizione al dovere in quei giorni, mesi così tragici. Che la nostra memoria vuole un po’ rimuovere, perché ancora fanno paura, una ferita aperta che fa male. Medaglie di bronzo ed anche una che luccicava un po’ di più, era d’argento, per Liliana Selmi, veterana, over 70, infermiera volontaria. Che in quei giorni non si è risparmiata, lei anziana, per dare conforto ad altri anziani come lei, improvvisamente così soli. Magari una voce al telefono – venne creata una linea, ancora alla quale aggrapparsi magari ogni sera prima di affogare nel sonno quelll’incubo – perché di casa non ci poteva uscire. Le immagini scorrono – nel silenzio rassicurante questa volta di una sala – ancora piazze vuote, il Papa rimasto solo, quel corteo di bare. E si commuove Rosanna Carroccia, vice presidente della Croce Rossa. "Il nostro impegno – dice – era quello di aiutare gli altri ma anche quello che portare a casa tutti, di proteggere i nostri volontari in quella che sembrava la prima linea di una guerra. Ci siamo riusciti. Eccoci qui, è un po’ il nostro giorno". Se lo meritano.