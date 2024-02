Gli incarichi del Panathlon. Pareschi resta alla presidenza: "Siamo un Club in crescita"

Alcuni giorni fa con l’assemblea ordinaria elettiva dei soci e con la riunione d’insediamento del nuovo consiglio, si sono rinnovati gli organi associati del Panathlon Club Ferrara. In votazioni separate l’assemblea dei soci ha, prima di tutto, confermato alla presidenza Luciana Boschetti Pareschi, che nella sua relazione ha ricordato come ricorressero i dieci anni dalla sua prima elezione, che vide come primo impegno preparare i festeggiamenti per il sessantennale del Club, e come ora ci si dovrà preparare i festeggiamenti per i 70 anni: "Era il gennaio 2014 e mi avete fatto l’onore di eleggermi a presidente di questo club e di avermi confermata fino ad oggi. Un bel traguardo, che mi ha vista sempre impegnata affinché il Club, dai 28 soci di allora, diventasse uno dei Club dell’Area

5 (Emilia-Romagna e Marche) più numerosi e di qualità. Oggi contiamo 62 soci. Vorrei ringraziare, prima di tutti, i consiglieri che in questi anni mi hanno affiancato permettendo di realizzare conviviali importanti, nel rispetto delle finalità del nostro Club. Abbiamo attraversato un difficile momento con la pandemia che ancora oggi procura effetti negativi per l’associazionismo". A seguire è stato eletto il nuovo consiglio direttivo, che in seconda battuta ha definito internamente i nuovi incarichi. A Davide Conti il nuovo prestigioso ruolo, recentemente introdotto dal Panathlon International, di responsabile, affiancato al presidente, per i rapporti con gli organi centrali e con gli altri

club. Confermati i vicepresidenti Angela Travagli (vicario) e Massimiliano Bristot, e il tesoriere Rita Minarelli. Cambiano le altre cariche del Club con nuova segretaria Miranda Lombardi e cerimoniere Mirko Rimessi. Gli altri consiglieri, che andranno a completare gli uffici di segreteria e cerimoniale, saranno Anna Maria Ballardini, Moreno Po e Dino Raimondi. Nel Collegio dei revisori contabili vengono eletti Romano Pesci, Luciano Priari e Marco Zucchi, con il ruolo di supplente affidato a Francesco Rossi mentre i Probiviri del Collegio Arbitrale e di Garanzia Statutaria saranno Francesco Giuseppe Alberti, Francesca Bozzi e Giorgio Gnani. Il Club, nel biennio appena trascorso, ha cercato di far conoscere le finalità e i valori del nostro movimento per promuovere e diffondere la cultura dell’etica sportiva di tutte le discipline, così come recitano i termini “Panathlon” e “Ludis Iungit”, cioè, “insieme delle discipline sportive” e “Uniti nello sport”.