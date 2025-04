Gli infermieri di famiglia arrivano a Casumaro

Dopo i due ambulatori dei Medici di Medicina Generale, arrivano altri servizi al nuovo presidio sanitario di Casumaro, situato in piazza Donatori di Sangue nei locali delle ex scuole elementari della frazione centese. A darne notizia è l’Azienda Usl di Ferrara. Dalla giornata di ieri, infatti, gli Infermieri di Famiglia e Comunità che erano presenti nella sede di Reno Centese (via Salvi, 1) si sono trasferiti nella sede di Casumaro. Inoltre presso la nuova struttura, dal giorno 17 aprile, sarà attivo anche il punto prelievi di prossimità, ogni giovedì su prenotazione. Un servizio garantito ai cittadini di Casumaro, grazie proprio alla presenza degli Infermieri di Famiglia e Comunità (Ifec). A breve inoltre verrà attivata anche la postazione del 118 con la presenza di un’auto medica. La struttura di Piazza Donatori di Sangue, che un tempo ospitava una scuola, è stata completamente ristrutturata dal Comune di Cento. La stessa amministrazione l’ha poi messa a disposizione dell’Azienda Sanitaria di Ferrara, in comodato d’uso gratuito, affinché potesse diventare un piccolo polo sanitario per il territorio di Casumaro. Ora infatti vi trovano collocazione due medici: il dottor Daniele Tomasini e il dottor Udo Onyegbule Nwoko (per entrambi gli orari di ambulatorio restano invariati); due Infermieri di Famiglia e Comunità (ad accesso libero dal lunedì al sabato dalle ore 12 alle 13; per fissare un appuntamento, è possibile contattare i numeri telefonici 051-6838531 e 333-2415011). E come detto, dal 17 aprile prossimo verrà attivato il punto prelievi di prossimità, che sarà aperto ogni giovedì su prenotazione. Dall’Azienda Usl di Ferrara si anticipa che "non mancherà un momento ufficiale di inaugurazione del poliambulatorio, che verrà effettuata non appena verrà completato il trasferimento della postazione del 118, ultimo tassello di un percorso volto a potenziare la presenza dei servizi sanitari sul territorio". Dunque, il nuovo presidio di Casumaro diventa un importante punto di riferimento per la comunità, con utili servizi sanitari di prossimità.

v. f.