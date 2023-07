"Gli infermieri non vogliono sostituirsi ai medici"

Caro Carlino,

l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ferrara (OPI) è sinceramente amareggiato nell’apprendere che una categoria di professionisti come i medici di medicina generale, con i quali la nostra professione condivide gli sforzi quotidiani per soddisfare i bisogni di salute degli assistiti, possa anche solo pensare che gli infermieri di famiglia e comunità vogliano sostituirsi nel loro ruolo di diagnosi e cura delle persone.

Gli infermieri di famiglia e comunità (IFeC), come prescrive il decreto 772023 di riordino della sanità del territorio, rappresentano la figura professionale di riferimento che assicura l’assistenza infermieristica, ai diversi livelli di complessità, in collaborazione con tutti i professionisti presenti nella comunità in cui opera. Non solo si occupa delle cure assistenziali verso i pazienti, ma interagisce con tutti gli attori e le risorse presenti nella comunità per rispondere a nuovi bisogni attuali o potenziali.

Il tema della prevenzione, dell’informazione e della formazione appartiene senz’altro all’ambito dell’infermieristica di prossimità.

Gli infermieri che operano sul territorio, come tutti gli altri professionisti sanitari e sociosanitari, si attengono scrupolosamente a quanto previsto dal quadro normativo nazionale e regionale, e alle disposizioni aziendali. Stupisce qualsiasi atteggiamento sia volto a evidenziare le divisioni tra le professioni e non le interconnessioni che già esistono e che sono strategiche e fondamentali per rispondere adeguatamente alla domanda di salute del territorio. Al di là di polemiche inutili e strumentali, chiediamo per questo alle rappresentanze dei medici di medicina generale di non esporre gli assistiti a campagne mediatiche che possono solo peggiorare il livello assistenziale generando dubbi sulla qualità dell’assistenza che, invece, è sicuramente nella nostra Regione ai più alti livelli raggiungibili nel paese. Questo è quanto abbiamo sottolineato anche ieri, come Ordine delle Professioni Infermieristiche territorialmente competente e come Coordinamento degli OPI della Regione Emilia-Romagna, in un incontro organizzato di concerto con la Direzione Infermieristica e Tecnica dell’Azienda USL di Ferrara e che ha visto la partecipazione di tutti gli IFeC della provincia di Ferrara.

Non abbiamo voluto alimentare polemiche, ma solo mostrare concretamente il nostro sostegno e ribadire due concetti fondamentali, ovvero che l’importante lavoro svolto dai colleghi in questi anni, ha come focus il soddisfacimento dei bisogni di salute della collettività e che tale soddisfacimento non può essere raggiunto da una sola categoria professionale. Ne consegue che oggi, ancor di più, dobbiamo stringere un rapporto di proficua collaborazione con i medici di medicina generale e con tutti gli attori che operano sul territorio.

Simone Vincenzi

Presidente dell’OPI di Ferrara