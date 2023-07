Gli infermieri replicano alle accuse "Noi, una risorsa da valorizzare"

"Il servizio degli infermieri di famiglia e di comunità è una risorsa preziosa per il sistema sanitario nazionale, regionale e ferrarese. Un servizio volto a garantire assistenza qualificata e personalizzata ai pazienti con bisogni complessi e cronici, basandosi sulla collaborazione e l’integrazione fra i diversi professionisti sanitari, fra i quali i medici di base, i primi interlocutori dei pazienti con un ruolo fondamentale nelle rete delle cure primarie". Così Antonella Rodigliano, coordinatrice regionale di Nursind, sindacato degli infermieri, risponde agli attacchi, che ritiene ingiusti, ricevuti dal sindacato dei medici di base Fimmg, in cui si parla di "ingerenze indebite e spesso turbative del rapporto di fiducia tra i medici di Medicina generale e paziente perpetrate – così una lettera del sindacato – da alcuni infermieri di comunità dell’Ausl finanche al limite del reato di esercizio abusivo della professione". Come spiega la referente, medico e infermiere di famiglia e di comunità sono "due professionalità differenti che però devono trovare la giusta sinergia per lavorare insieme, non c’è alcuna ingerenza, né tentativi di sottrarre competenze ad altre figure".

"Dove questo percorso è avviato, come nel contesto ferrarese, i risultati sono positivi e apprezzati dai cittadini" commenta Raffaele Ferioli, segretario territoriale del Nursind Ferrara. Ciò che il sindacato chiede quindi al Fimmg è di fare un passo indietro e correggere le affermazioni rivolte "ingiustamente" agli infermieri di comunità, oltre a riconoscere il valore aggiunto del servizio degli infermieri di comunità e di collaborare con loro per garantire ai pazienti una presa in carico integrata e di qualità. Il servizio dell’infermiere di famiglia e di comunità è, secondo Rodigliano, "una buona pratica da difendere e da valorizzare, per il bene dei pazienti e del sistema sanitario ferrarese e non solo". "Non vogliamo fare i medici, ma esigiamo rispetto – sottolinea quindi la rappresentante sindacale – e riteniamo che ognuno debba collaborare nel rispetto delle proprie competenze, cercando di superare posizioni preconcette. Oggi l’infermiere ha una professionalità maggiore rispetto al passato, grazie a un percorso universitario e una formazione accresciuta, eppure non ha purtroppo una retribuzione adeguata: chiediamo alle istituzioni di sostenere gli infermieri di famiglia e di comunità".

Lucia Bianchini