"Gli istituti scolastici?. Nessuna riduzione"

"Il Comune di Comacchio ed i dirigenti degli Istituti Comprensivi di Comacchio e Porto Garibaldi, Adriana Naldi e Gianluca Coppola. non sono a conoscenza di immediate ripercussioni sull’organizzazione degli istituti scolastici a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge 127 del 30 Giugno 2023 ‘Definizione contingente organico dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi’". Così la vice sindaco con delega alla Pubblica Istruzione, Maura Tomasi, commenta le paventate misure di riorganizzazione annunciate dalla carta stampata e on-line. Una questione che era stata portata alla luce dall’ex docente della scuola media di Porto Garibaldi e da Melania Esposito, con due note in cui esprimevano preoccupazione e perplessità in merito a possibili ricadute sul territorio, legate ad un eventuale accorpamento degli Istituti comprensivi di Comacchio e Porto Garibaldi. Ma, come riportato da Tomasi, non si rilevano immediate ripercussioni sull’organizzazione degli istituti del Comacchiese: "Manteniamo alta l’attenzione sul tema e rassicuriamo la popolazione che sarà fatto tutto quanto in nostro potere per garantire, agli studenti ed alle loro famiglie, un’istruzione che mantenga elevati standard qualitativi". Sulla questione interviene anche il segretario del Pd di Comacchio, Michele Farinelli, che ritiene "un’ottima iniziativa", l’assemblea pubblica organizzata da parte dei genitori delle scuole di Porto Garibaldi, che si terrà in un doppio appuntamento al teatrino di San Giuseppe (alle 17.30) e a Porto Garibaldi al Bar ‘No name food’ in viale Nino Bonnet (alle 20), per un momento di confronto sulla questione: "L’azione del governo che mira a diminuire i numeri degli istituti comprensivi è di per sè deleteria per un territorio come il nostro – afferma Farinelli -. Nel nostro comune da due si passerà ad uno".

E riferisce che il Pd a livello regionale si è già mosso, "facendo immediatamente ricorso al Tar del Lazio tramite la forte presa di posizione dell’assessora regionale Salomoni per provare ad annullare il decreto ministeriale del 30 giugno 2023". Inoltre, Farinelli annuncia che la questione sarà portata in Consiglio comunale, per chiedere lumi su "che posizione intenda adottare la giunta Negri e, soprattutto, in caso di accorpamento, se andrà incontro alle famiglie che dovranno necessariamente spostarsi da un paese all’altro".

Valerio Franzoni