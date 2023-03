"Gli italiani non raccolgono la frutta" Scontro sul post di Colaiacovo (Pd)

Un commento su Facebook apre un nuovo fronte nel già infuocato scontro sull’accoglienza migranti. Protagonisti della polemica social sono il sindaco Alan Fabbri e il consigliere comunale Pd Francesco Colaiacovo. Lo spunto parte da un post dell’esponente dem. "I nostri ragazzi studiano per fare i periti giustamente, non per raccogliere le pere e la frutta se non la raccoglie nessuno marcisce" ha scritto Colaiacovo nell’ambito di un dibattito in rete. Il sindaco ha colto la palla al balzo per un affondo, a pochi giorni dal dibattito al vetriolo con l’arcivescovo Gian Carlo Perego. "L’ipocrisia del Pd sul tema dell’accoglienza è tutta in questo commento – sbotta –. Potrebbe sembrare la frase di un esponente di estrema destra e invece la scrive il capogruppo in consiglio comunale del Partito Democratico ferrarese. Se ho capito bene, i nostri ragazzi, italiani, non devono andare a raccogliere le pere, mestiere che per Colaiacovo risulta dequalificante, un lavoro destinato ad altri. Magari ai migranti, tanto loro si accontentano pur di sopravvivere. Ma come? Allora avevo capito male io. Anzi, forse avevamo capito male tutti. Credevo ingenuamente che le battaglie del Pd a livello nazionale fossero a favore dei migranti, per dar loro un futuro dignitoso in Italia e possibilità di crescita. No, per Colaiacovo il loro destino è segnato: raccolta pere, lavori faticosi che ‘giustamente’ gli italiani non devono fare e che hanno il solo compito di coordinare, in qualità di esperti". A questo punto, conclude Fabbri, "sorge il dubbio che l’arrivo dei migranti, per il Partito Democratico, sia utile esclusivamente per un vero e proprio business dell’immigrazione". In difesa del capogruppo dem interviene il segretario comunale Pd Alessandro Talmelli. "Il sindaco è ormai senza freni – scrive su Facebook –. Dopo l’inqualificabile attacco contro Perego, decide di attaccare Colaiacovo, a cui va tutta la mia solidarietà, decontestualizzando e appositamente strumentalizzando a beceri fini elettorali una risposta che Francesco aveva pubblicato. Quello del sindaco è un attacco indegno verso una persona che ha dedicato parte della sua vita al sostegno dei fragili. Ancora una volta colpisce tutti, senza alcun freno, con la sola intenzione di dividere la società".