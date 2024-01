Gli obiettivi di Zonari: "E’ l’ora della svolta. Non sarò la donna sola al comando della città"

La sala si riempie a poco a poco. Ci sono facce nuove e più conosciute: un’eterogeneità che parla a sinistra. Qualche copia del Manifesto, poggiata sulle sedie di un Grisù che si anima della passione civica di Anna Zonari candidata sindaca de La Comune. E probabilmente di molti altri, considerando il numero dei presenti all’ufficializzazione della discesa in campo, ieri mattina.

Da Corrado Oddi, Alessandro Tagliati e Francesca Cigala (Forum), passando per l’ex assessore Sergio Alberti, finendo con l’ex sindaco Gaetano Sateriale. Quello di Zonari è un intervento che "parte dal basso" come del resto è stato caratterizzato "tutto il lavoro del nostro gruppo in questi mesi". La "partecipazione attiva dei cittadini" che corrisponde "al nuovo modo di concepire la politica" è il tratto distintivo di una rotta che deve avere, secondo la candidata, due obiettivi. "Cambiare l’amministrazione che governa Ferrara – scandisce – ma soprattutto proporre un modello alternativo di città". Per farlo Zonari promette a se stessa e all’uditorio che "non sarà la donna sola al comando" perché "io sono nata nei gruppi". Di qui l’idea di costruire "tavoli tematici sulle singole questioni" al di là degli eventuali incarichi amministrativi. A più riprese parla di "metodo per assumere le decisioni", rilevando che è stata l’assenza di quest’ultimo "a consegnare, dopo il passo indietro di Laura Calafà, una situazione caotica e di conflitto nel Tavolo per l’Alternativa". Non è chiusa ai partiti, Zonari, ma parte dalla consapevolezza che "non siano più sufficienti". Eppure l’apporto di diverse sigle politiche saranno importanti per "il duro lavoro che ci aspetta nei prossimi quattro mesi", come scandisce il segretario comunale del Psi, Gianni Squerzanti. Oltre a lui, si alternano nel dichiarare il loro appoggio all’esperienza de La Comune, il coordinatore provinciale di Sinistra Italiana Sergio Golinelli, il segretario provinciale di Europa Verde, Federico Besio e l’esponente di +Europa, Mario Zamorani. Tutti ribadiscono la "massima apertura" sia a nuovi ingressi, sia a "nuovi spunti" da inserire nel "quasi programma". Al momento, precisa Zonari "sono cinque i punti che abbiamo individuato come principali: decoro (mobilità e rigenerazione urbana); i beni pubblici (a partire dall’acqua e dalla gestione dei rifiuti); democrazia partecipata (cittadinanza attiva e "riapertura delle circoscrizioni"); cultura (a portata di tutti "e basta con i maxi eventi al parco urbano) e il welfare (con una "particolare attenzione alle fragilità e alle frazioni"). La rassicurazione sui toni della campagna elettorale è chiara e si pone in qualche modo in contrapposizione con "chi desidera una campagna elettorale di sangue". Concetto, quest’ultimo ribadito anche da Golinelli nel suo intervento. "Voglio che sia una campagna elettorale di programmi e contenuti", chiude Zonari tra gli applausi. E probabilmente lo sarà, per lo meno a detta di Zamorani che spiega di aver aderito alla Comune perché "ho respirato aria pulita, fresca. Al tavolo dell’Alternativa, con i meccanismi dei partiti e in particolare del Pd, si respirava un’aria greve. Caratterizzata da veti". Il suggello è dell’ex primo cittadino Gaetano Sateriale. "Questa esperienza civica – spiega – supplisce all’assenza dei partiti e in particolare a quelli di sinistra che hanno smesso di stare tra le persone. Quello della Comune è un esperimento politico formidabile. Anna si è presa una grande responsabilità, sono pronto a sostenerla".