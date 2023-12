Gli Oblivion e la guida alla contemporaneità

Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda e Fabio Vagnarelli ovvero gli Oblivion, si incontrano nel 2003 a Bologna. Trascorrono anni intensi spesi nel teatro di rivista e nei musical, poi nel 2009 diventano notissimi al grande pubblico grazie al loro video su YouTube I Promessi Sposi in 10 minuti.

Talenti eclettici: attori, cantanti, musicisti, mimi. Insomma, dei veri propri cabarettisti che raccontano l’attualità, con sketch, litigi, imitazioni, satira e tanto altro. Lo spettacolo Tuttorial. Guida contromano alla contemporaneità va in scena stasera, alle ore 20,30, al Teatro Comunale di Ferrara, con la regia di Giorgio Gallione e la produzione di Agidi. Questa volta gli Oblivion non hanno saputo resistere al richiamo suadente del metaverso e stasera si proiettano nello spazio-tempo con questo nuovo spettacolo interamente dedicato alla contemporaneità. Grandi personalità di tutte le epoche cercano di fare successo sui social. Da Galileo Galilei che è una star di TikTok, a Giuseppe Ungaretti che si rivolge al primo perché va forte su Twitter - essendo un poeta ermetico - ma sulla piattaforma dei balletti non riesce proprio a monetizzare. Galilei, Francesco Totti, Alessandro Manzoni, La Pimpa e Hulk si trovano così a condividere il palcoscenico. Il grande frullatore oblivionesco ingloba tutto: dalle tendenze musicali del momento, alle serie tv più blasonate fino ad arrivare alla satira di costume e alla politica. Un anti-musical carbonaro a metà tra avanspettacolo e dj-set.

Orario spettacolo: oggi alle 20.30 al Teatro Comunale ’Claudio Abbado’. Biglietti da 10 a 34 euro. La biglietteria in corso Martiri della Libertà 21 è aperta lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato (ore 10-13 e 16-19), giovedì mattina (ore 10-13) e domenica (ore 10-13 e 15-17), e nei giorni di programmazione fino all’inizio dello spettacolo. Per informazioni e vendite: biglietteria@teatrocomunaleferrara.it, 0532.202675. Biglietti acquistabili sia sul sito del Teatro sia su Vivaticket.

Prossimi appuntamenti di prosa venerdì 5, sabato 6 (alle 20,30) e domenica 7 gennaio (alle 16): Monica Guerritore e Claudio Casadio portano in scena Ginger e Fred di Federico Fellini. Sabato 6 gennaio alle 18 la compagnia incontrerà il pubblico al Ridotto del Teatro. Tuttorial. Guida contromano alla contemporaneità in programma stasera è uno spettacolo di e con Oblivion con Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda, Fabio Vagnarelli, regia di Giorgio Gallione; scene di Lorenza Gioberti; costumi di Erika Carretta, disegno luci di Andrea Violato.

re. fe.