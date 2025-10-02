Gli Oblivion e Tognazzi protagonisti al De Micheli

Presto si alzerà il sipario al Teatro “De Micheli” di Copparo per una nuova stagione teatrale ricca di imperdibili appuntamenti con grandi firme dello spettacolo. Recentemente, nell’ambito del 78° Settembre Copparese, è stato svelato il cartellone 2025-2026 elaborato con la direzione artistica di Massimiliano Venturi e il sostegno del Comune di Copparo. E nella giornata di mercoledì ha aperto i battenti la biglietteria per fornire tutte le informazioni utili su abbonamenti, carnet e biglietti singoli.

Ad aprire la stagione di prosa saranno i travolgenti Oblivion che il 29 novembre proporranno “Tuttorial. Guida contromano alla contemporaneità”; il 6 dicembre sarà la volta di Gianmarco Tognazzi che porterà in scena “Paul McCartney e i Beatles. Due leggende”. Il 17 gennaio Andrea Pennacchi sarà protagonista di “Alieni in laguna”, mentre il 31 gennaio Alessandro Fullin, assieme ad Alessandra Ierse e Ussi Alzati allieteranno il pubblico con “Tre sedie. Ovvero la scenografia”.

E ancora, il 20 febbraio Rita Pelusio sarà interprete di “Eva. Diario di una costola”; il 6 marzo la Compagnia Corrado Abbati omaggerà una delle più famose operette italiane, “Cin Ci Là”, in occasione del centenario della prima rappresentazione avvenuta il 18 dicembre 1925. Il 22 marzo un grande cast, composto da Primo Reggiani, Francesca Valtorta, Jane Alexander, Fabrizio Bordignon ed Enrico Ottaviano, darà volto e voce al classico pirandelliano “Uno, Nessuno, Centomila”, mentre il 9 aprile è in programma “Io, Roberta, Ippolita Lucia” con Ippolita Baldini.