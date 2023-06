Gli occhi sul quartiere Gad, nuovo giro di vite Più controlli interforze e stretta sui locali pubblici

di Federico Malavasi

La rete della sicurezza stringe le maglie sul Gad. L’estate è il periodo in cui, storicamente, si registrano le maggiori recrudescenze dei fenomeni di degrado e microcriminalità. Per questa ragione, si è stabilito di rafforzare i controlli nei punti del quartiere a maggiore rischio. Questa stretta si tradurrà per prima cosa in un aumento dei servizi di controllo interforze. Si passerà da cadenza bisettimanale a settimanale. E con un’attenzione particolare proprio alla zona stazione, dove non si può nemmeno pensare di perdere il terreno faticosamente conquistato nel corso degli anni e a seguito di importanti attività di polizia (l’operazione ‘Signal’ contro la mafia nigeriana, lo ricordiamo, ha di recente portato a diciassette condanne per oltre due secoli di carcere). La decisione di alzare l’asticella è stata presa ieri mattina in prefettura, nell’ambito di una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Alla riunione a palazzo Giulio d’Este ha preso parte anche il vicesindaco con delega alla sicurezza Nicola Lodi. "Avevo chiesto a prefetto e questore un incontro per sensibilizzare su alcune zone e fare il punto della situazione sulla sicurezza, anche a seguito di alcune richieste che mi sono arrivate dai residenti – spiega il numero due della giunta –. In zona Gad ci sono stati tanti interventi e la pressione sul crimine è pesante, ma in estate bisogna fare qualcosa di più. Concentrare i servizi e colpire in maniera chirurgica". Dalla prossima settima, quindi, i servizi interforze che vedono scendere in campo polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale saranno più frequenti e concentrati soprattutto sul quartiere Giardino. "Di pari passo – aggiunge Lodi –, continuiamo con i controlli nelle attività. Alcuni locali già oggetti di ordinanze di sospensione o di revoche saranno puntualmente attenzionati". Entra inoltre nel vivo con la fine del mese il cantiere per la recinzione del parco Giordano Bruno. "Lo chiuderemo per alcune settimane per un intervento importante" puntualizza il vicesindaco". L’amministratore esprime infine soddisfazione per l’incontro e ringrazia "il prefetto per aver subito convocato il Comitato e il questore che si è trovato in linea con le nostre richieste. Dobbiamo mantenere il fiato sul collo di chi delinque". Insomma, l’impegno al Gad continua a essere massimo. La vittoria di alcune importanti battaglie sul fronte dello spaccio non significa aver vinto la guerra. E questo gli addetti ai lavori lo sanno bene. Per questo, la situazione nel quartiere della stazione rimane tra le primissime voci dell’agenda operativa della questura. Il programma d’azione di palazzo Camerini è ampio e capillare. Oltre al poliziotto di quartiere, attivo alla mattina e al pomeriggio, da qualche giorno il questore Salvatore Calabrese ha disposto servizi quotidiani che, a partire dalle 17, vedono scendere in campo il personale delle volanti, della squadra mobile e lo stesso poliziotto di quartiere. Anche le ‘puntate’ ferraresi del Reparto prevenzione crimine di Bologna, in questa fase, verranno concentrate sul Gad.

Da quanto emerso dall’incontro in prefettura, pare dunque di intuire che le pesanti condanne inflitte ai boss del clan nigeriano dei Vikings non abbiano portato i protagonisti della sicurezza cittadina ad adagiarsi sugli allori. Lo spaccio non è infatti debellato e chi è scampato alle grandi operazioni di polizia si riorganizza con altre basi e nuovi metodi. L’accelerazione impressa ai controlli è dunque un modo per far capire ai residenti e a chi delinque che l’attenzione su quella fetta di città non si è abbassata e non si abbasserà.