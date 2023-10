’Gli occhiali d’oro’. Lascia Matteo Gilli e Macario riprende il ruolo di presidente

Matteo Gilli, eletto nell’aprile del 2023 alla massima carica del Comitato Arcigay Ferrara Gli occhiali d’oro, si è dimesso dal ruolo di presidente e consigliere di direttivo. "E’ stata una scelta dolorosa e sofferta ma dovuta – dice Gilli – non mi sentivo più di portare avanti con serenità il mio mandato, ma ringrazio chi mi ha supportato in questo breve ma intenso percorso che mi ha arricchito tanto". Il consiglio direttivo di Arcigay Ferrara Gli Occhiali d’Oro, preso atto delle dimissioni di Gilli e di Francesca Rago rispettivamente dalla carica di presidente e vicepresidente, ha proceduto alla nomina delle due cariche riconfermando la fiducia a Manuela Macario e Alice Cacchi rispettivamente nei ruoli di presidente e vice presidente e alla conferma di Olesea Croitor consigliera con delega alle questioni giuridiche e immigrazione, Maria Antonietta Falduto consigliera con delega a giovani e università e Giacomo Catucci con delega a organizzazione eventi.

"Ho accettato nuovamente l’incarico di presidente – dice Macario – ancora una volta spinta dal senso di responsabilità e dovere che contraddistingue l’attuale squadra di direttivo e che da più di vent’anni contraddistingue la nostra associazione. Ringrazio tutti i componenti del direttivo per questa rinnovata fiducia e in particolare Alice Cacchi che ha accolto, anche lei per un secondo mandato, la carica di vicepresidente".